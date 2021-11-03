دعوات جديدة للتظاهر في المغرب بسبب "جواز التلقيح" المثير للجدل

اسماعيل عبد الحي - مظاهرات جديدة مرتقبة اليوم الأربعاء، في المغرب دعا إليها الرافضون لفرض ما يعرف بـ "جواز التلقيح" الذي يسمح بموجبه دخول المؤسسات بإثبات تلقي اللقاح ضد كورونا.

وتشهد البلاد حالة من الجدل التي وصلت إلى حد التظاهر، رفضا لما أعلنته الحكومة حول فرض "جواز التلقيح".

ورغم الإنتقادات، أطلقت وزارة الصحة قبل أيام "خدمة جواز التلقيح"، وقالت إنه "وثيقة رسمية تؤكد إستكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021"، حسبما أعلنت وزارة الصحة قبل أيام.

ومع التظاهرات التي أعقبت ذلك، والإنتقادات الموجهة لإجراء الفرض ذاك، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب إن إعتماد الجواز يأتي في سياق "المعادلة الأساسية المتمثلة في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق".

ووصف الوزير إجراء إعتماد وثيقة "جواز التلقيح" بأنه قرار "رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق".

وإعتبر الوزير أن "قرار السلطات العمومية كان يستند إلى المقتضيات التي يبيحها تطبيق حالة الطوارئ الصحية"، حسب صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله أن "هناك تسرعا من الحكومة في إعتماد جواز التلقيح الذي يرفضه بعض المغاربة".

يذكر أن مظاهرات إندلعت في عدة مدن مغربية إحتجاجا على الإجراء الذي سيقيّد حركة غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا، إذ أن عدم إمتلاك وثيقة التطعيم "جواز التطعيم" ستحول دون إمكان دخول المؤسسات العامة أو الأماكن العامة كالمطاعم.

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية