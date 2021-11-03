لتأهيل مناطق متضررة من الحرائق.. الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لتركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت دولة الإمارات اليوم الأربعاء. تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم ”10 ملايين دولار أمريكي“ للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، جاءت المساعدة بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأكدت الإمارات ”تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية“، مشددة بأنها ”حريصة على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا“.

وفي صيف العام الجاري 2021، اندلعت حرائق ضخمة في مدن وولايات تركية، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من أراض سكنية وزراعية وأخرى غير مأهولة، ما تطلب من السلطات مسابقة الزمن لإطفائها.

وفي 31 يوليو الماضي، أعلنت السلطات التركية إتمام السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اجتاحت سواحل تركيا على البحر المتوسط، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وإخلاء عشرات القرى من قاطنيها.

وقال وزير الزراعة التركي بكر باكديميرلي حينها: ”تمت السيطرة على 57 حريقا من أصل 71 اندلعت في أنحاء البلاد“.

واندلعت حرائق منفصلة في غابات (منافغات وألانيا وأضنة ومرسين وبودروم ومرمريس)، قرب المواقع السياحية المطلة على البحر المتوسط جنوب البلاد، لكنها سرعان ما وصلت إلى مناطق مأهولة بالسكان بسبب الرياح.