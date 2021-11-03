تونس تكتشف نفقاً سرياً قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء إن تونس اكتشفت نفقاً قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر.



ولم يتسن الاتصال بدبلوماسيين فرنسيين للتعليق على النبأ.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن "قوات الأمن التونسية أحبطت معظم مؤامرات المتطرفين في السنوات الأخيرة وأصبحت أفضل من ذي قبل في الاستجابة لما يقع من أحداث".

وكان آخر هجوم كبير يقع في تونس في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات في هجومين منفصلين على متحف بالعاصمة التونسية ومنتجع ساحلي في سوسة.

ويقع مقر السفير الفرنسي في مجمع سكني يحيط به سور في ضاحية المرسى.