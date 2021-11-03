«الإطاحة بالحكومة الإثيوبية أمر محتوم».. متمردون في رسالة تهديد مباشرة لـ آبي أحمد: السيطرة على العاصمة أديس أبابا مسألة أشهر أو أسابيع

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت جماعة إثيوبية متمردة رسالة تهديد قوية ومباشرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، علنة أنها "قادرة على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع".

وفي حديثه لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، أكد أودا تربي، المتحدث باسم "جيش تحرير أورومو" الذي أعلن عن انضمامه إلى "جبهة تحرير تيجراي" المتمردة في تقدمها من شمال البلاد باتجاه الجنوب، إحراز القوات المتمردة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا (التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا)، مشدداً على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد "أمر محتوم".

وتعليقاً على تقدم المتمردين نحو أديس أبابا، قال: "اذا واصلت الأمور التطور وفقا للمسار الحالي، فإننا نتحدث عن مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

يأتي هذا في أعقاب إعلان رئيس الحكومة آبي أحمد حالة الطوارئ في عموم أراضي إثيوبيا، على خلفية تقدم القوات المتمردة من الشمال.

وكانت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، قد أعلنت حالة الطوارئ فى البلاد بعد بدء متمردى إقليم تيجراى الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

وقال وزير العدل، جيديون تيموتيوس، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطنى وذلك فى الوقت الذى تتقدم فيه قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.

وأمس الثلاثاء، دعت الحكومة سكان العاصمة "إلى التسلح على خلفية التقدم الميدانى للمتمردين"، مطالبة الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التى تسيطر على الإقليم.