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حالة طوارئ وتهديدات باقتحام العاصمة.. سفارة مصر بإثيوبيا توجه نداءاً عاجلاً للجالية المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أهابت السفارة المصرية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة، وبالإشارة إلي إصدار الحكومة الإثيوبية قراراً بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.

ودعت السفارة، في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وقالت السفارة المصرية إنه في حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي : +251944342108

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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