في الأسواق بدءا من ديسمبر.. سامسونج تطلق الشاشة المنحنية S9U الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق شاشة الأعمال S9U المنحنية الجديدة، التي تمتاز بلوحة قياس 49 بوصة وبنسبة باعية 32:9 ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لشاشة الأعمال الجديدة من خلال دقة الوضوح 5210 x 1440 بيكسل، بينما تبلغ كثافة البيكسلات 109 نقطة في البوصة المربعة مع إضاءة خلفية QLED، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95%.

وتدعم شاشة S9U الجديدة عرض محتويات HDR، ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن أية تفاصيل بشأن درجة السطوع القصوى، بينما يبلغ نصف قطر الشاشة المنحنية 1800R.

وتزخر شاشة سامسونج الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل، ومنها منفذ DisplayPort واثنين من منافذ HDMI ومنفذ USB-C، الذي يتيح إمكانية شحن أجهزة اللاب توب بقدرة تصل إلى 90 وات، بالإضافة إلى ذلك تزخر شاشة S9U المنحنية الجديدة بمحور USB وبه منفذ LAN لتوصيل الشاشة بالشبكة المنزلية.

وأعلنت شركة سامسونج عن طرح شاشة الأعمال S9U الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من ديسمبر المقبل.