هروب كلفه حياته.. كواليس انتحار تاجر ماشية شنقا في أبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات انتحار تاجر ماشية على التخلص من حياته شنقا بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

صاحب الـ37 سنة متزوج ولديه 4 أطفال (3 بنات - ولد)، يمر بضائقة مالية بسبب تراكم الديون.

ليلة البارحة حضر الديانة إلى منزل والده -محل إقامة التاجر- لمطالبته برد المبالغ المستحقة عليه إذ فوجئ الأب بذلك ودار نقاش حاد بينه وبين نجله.

ترك الابن المنزل قاصدا قطعة أرض زراعية ملك أبيه ليقرر إنهاء حياته شنقا بحبل.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل قطعة أرض.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بسرعة التوجه إلى محل البلاغ ومعاينة مسرح الواقعة للوقوف على ملابساتها.

المعاينة التي أجريت تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، توصلت إلى أن الجثة لتاجر ماشية يبلغ من العمر 37 سنة، يرتدي ملابسه كاملة.

تحريات الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد عبد الصمد توصلت إلى انتحار الشاب الثلاثيني داخل قطعة أرض ملك والده.

جرى إيداع الجثة المشرحة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.