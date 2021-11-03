منها التبديل التلقائي.. تعرف على مميزات سماعة الرأس Go Work اللاسلكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة "جي لاب أوديو" (JLab Audio) عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Go Work الجديدة لموظفي المكاتب.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بتقنية اتصال البلوتوث متعدد النقاط بحيث يمكنها التبديل تلقائيا بين الهاتف الذكي واللاب توب والكومبيوتر المكتبي.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية Go Work الجديدة بالاتصال بجهازين في نفس الوقت، وتزخر بمشغلات النيوديميوم الديناميكية 40 ملم، والتي تعمل في تردد 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، مع تجهيز وسادات الأذن من فوم Cloud من جي لاب أوديو لضمان راحة الارتداء طوال يوم العمل. وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بفترة تشغيل بطارية تمتد إلى 45 ساعة.

وإلى جانب كابل USB-C تشتمل باقة المرفقات على كابل USB-C إلى AUX قياس 5ر3 ملم لتلبية متطلبات المستخدمين، الذين يفضلون الاتصال بواسطة الكابلات أو إذا كانت إعدادات الحواسيب لا تسمح باتصال البلوتوث.

وتروج جي لاب أوديو لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من خلال تجهيزها بتقنية C3 Calling المتطورة؛ حيث تقوم الميكروفونات المزدوجة بإلغاء الضوضاء المحيطة حتى يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية في بيئات العمل الصاخبة، ويعمل زر كتم الصوت على تفعيل مؤشر LED الأحمر في طرف الميكروفون.

ويتم التحكم في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق الأزرار متعددة الوظائف، فإلى جانب كتم الصوت يمكن التحكم في شدة الصوت والتشغيل والإيقاف المؤقت، علاوة على إمكانية قبول المكالمات الهاتفية أو رفضها والاختيار بين وضعين مختلفين لإعدادات الإيكولايزر.