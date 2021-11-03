وزير الطيران المدني يتفقد ورش المحركات بشركة الصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بدأ الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية داخل مجمع ورش المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك للإطلاع على سير العمل داخل الورش في ظل مؤشرات التعافى الذي بدأت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا الوبائية.

ويتفقد وزير الطيران المدني، أيضا مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالاضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

ويعقب جولة وزير الطيران المدني، في شركة الصيانة، جولة تفقدية أخرى بأكاديمية التدريب التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يتابع أعمال التدريب داخل الأكاديمية وأيضا تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتدريب الطيارين وأخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلي من طراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتي تعد مصرللطيران أول مشغل لهذا الجهاز في أفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوي منهم 6 طائرات.

ومن المقرر أن يختتم وزير الطيران المدني، جولته التفقدية بعقد مؤتمر صحفي، لعرض مستجدات التحدثيات والتي شهدتها شركة الصيانة والأعمال الفنية بالاضافة إلى ضم أجهزة جديدة لاكاديمية التدريب.