مؤشر البحث العلمي: أكاديمية البحث تمول 46 نادي ريادة أعمال في الجامعات والمراكز البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر أكتوبر الماضي عن تمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 46 نادي ريادة أعمال في الجامعات والمراكز البحثية؛ منها 36 ناديا في الجامعات و10 أندية في المراكز البحثية.

وأشار المؤشر إلى أن نوادي ريادة الأعمال، تستهدف بناء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية؛ لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة بنجاح وتعزيز القدرات الريادية لدى فئات المجتمع ككل، منذ بداية المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، موضحا أنه تم تدريب نحو 200 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى تدريب حوالي 26 ألف طالب على ريادة الأعمال لتكوين جيل من الرياديين قادر على إيجاد فرص عمل استثمارية.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر؛ بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.​