90 دولة تتّفق على خفض إنبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030

اسماعيل عبد الحي - أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 90 دولة وافقت على مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض إنبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، بينها 15 دولة من أصحاب أعلى الإنبعاثات.

وقال بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني "في الحفل الرسمي في اليوم الثاني من المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، سيتم الإعلان عن إنضمام أكثر من 90 دولة إلى المبادرة، بما في ذلك 15 من بين أكبر 30 دولة من حيث حجم الانبعاثات: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأندونيسيا وباكستان والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا والعراق وفيتنام وكندا"، موضحا أن إنبعاثات الميثان تعد أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في تغير المناخ.

ونشر البيت الأبيض خطة عمل مباشرة في الولايات المتحدة تتمثل في التخطيط لتقلص صناعة النفط والغاز من الإنبعاثات بنحو 75٪، وستقوم الولايات (الأمريكية) كل على حدة بوضع تدابيرها الخاصة. وتعد وكالة حماية البيئة برنامجا طوعيا لإلتقاط ما يصل إلى 70٪ من إنبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات.

وتخطط السلطات الأمريكية للعمل على سد "مئات الآلاف من آبار النفط والغاز المهجورة التي لا يزال الكثير منها ينبعث منها غاز الميثان"، بمشاركة عمال نقابيين، كما تم تطوير عدد من الإجراءات للقطاع الزراعي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قد صرّحت في مؤتمر صحفي في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيطلقان مبادرة عالمية لخفض إنبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-26).

المصدر: تاس