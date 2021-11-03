شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سوداني: «حمدوك» متمسك بشروط إطلاق المعتقلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبد الله حمدوك ، التي حلها الجيش السوداني الأسبوع الماضي، بأن حمدوك متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل تشرين أول/ أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار.

ووفق بيان للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء ، "أكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار".