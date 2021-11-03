شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مستشفى في كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأفاد بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، أن مهاجمة المستشفى أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، وهو انتهاك خطير للقيم الإسلامية، مطالبًا بضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

وشدّد البيان على أن استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان يشكل عقبة خطيرة أمام السلام والأمن، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بالسلام والاستقرار في أفغانستان وبدعم شعبه، عن طريق تعزيز إيصال المساعدة الإنسانية بأمان إلى المحتاجين.