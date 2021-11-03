شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطنيين من بيرزيت ورام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة بيرزيت ومدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت طالبين في جامعة بيرزيت من سكان مخيم العروب، وذلك بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم سياج، عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط بالبيرة.

من جهة أخرى،اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.