انت الان تتابع خبر العراق وايران يبحثان سبل التعاون في القطاع المصرفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أستقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاربعاء، نظيره الإيراني علي صالح آبادي في زيارة للعراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي.