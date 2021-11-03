انت الان تتابع خبر العراق وايران يبحثان سبل التعاون في القطاع المصرفي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أستقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاربعاء، نظيره الإيراني علي صالح آبادي في زيارة للعراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء الذي حضره من الجانب العراقي مدير عام المصرف العراقي للتجارة تناول سبل التعاون في القطاع المصرفي بين الطرفين وإمكانية معالجة المستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني وفق سياقات الاتفاقية المحدده".