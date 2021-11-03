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اطلاق استمارة تقديم الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للقبول في الكليات التقنية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، إطلاق استمارة تقديم الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية (الدور الاول) للسنة الدراسية 2021/2020 للقبول في الكليات التقنية الحكومية الصباحية.
وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نسب الفئات المشمولة بالتقديم وهي15% من الأوائل على الفروع (الصناعي، التجاري، الحاسوب وتقنية المعلومات) و25% من الأوائل على الفروع (الزراعي، الفنون التطبيقية) والعشرة الأوائل من خريجي إعداديات التمريض والقبالة والتوليد على ان لا يقل معدلهم عن 85%. ".

وبحسب البيان، "يستمر التقديم الإلكتروني الى غاية الثلاثاء الموافق 2021/11/16 عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org) ويكون قبول الطلبة حسب اختياراتهم للكليات والأقسام المناظرة لكل تخصص".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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