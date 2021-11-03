ايران: المحادثات النووية ستفشل دون تقديم ضمانات أمريكية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأربعاء، أن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ستفشل ما لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا منه.

وكتب شمخاني في تغريدة على "تويتر" إن "الرئيس الأمريكي، الذي يفتقر للسلطة، ليس مستعدا لتقديم ضمانات. إذا استمر الوضع الحالي، فإن نتيجة المفاوضات واضحة".

في السياق، شكك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، في استعداد واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، وانتقد تصرفاتها ذات الوجهين في ما يتعلق بالمحادثات النووية.

وغرد عبد اللهيان على حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلاً ”يدعو البيت الأبيض إلى إجراء مفاوضات مع إيران ويدعي الاستعداد للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بيد أنه يفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية. ندرس بدقة سلوك السيد بايدن“.