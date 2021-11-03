تعرف على ممثلات العراق في مسابقتي 'ملكة جمال العالم' و'ملكة جمال الارض'

وستشارك ملكة جمال العراق (ماريا فرهاد) في مسابقة ملكة جمال العالم 2021 التي ستقام في بورتوريكو خلال شهر كانون الاول المقبل ،فيما تم اختيار (سيما الجاف) الوصيفة الاولى لملكة جمال العراق، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الارض 2021.وكانت ماريا فرهاد، اعلنت مؤخرا عن اختيارها لتمثيل العراق في مسابقة ملكة جمال العالم 2021 التي ستقام في بورتوريكو خلال شهر كانون الاول المقبل.

وكتبت فرهاد، عبر صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، "تم اختياري لتمثيل العراق في مسابقة ملكة جمال العالم 2021"، مضيفة ان " المسابقة ستحصل في دولة بورتوريكو "، داعية جمهورها إلى الدعم الكبير لها".