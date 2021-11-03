شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح.. لجنة الصحة تجتمع لضبط صياغته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اجتماعا غدا الخميس، لضبط صياغة مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها أمس، تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة مكتب الدستورية والتشريعية بالمجلس وبالتعاون مع الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن هذه اللجنة ستبدأ عملها غدا الخميس، بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، أو من ينوب عنه، بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستورى، قبل طرحه للمناقشة فى صياغته النهائية .

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها .

كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أأو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.