شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لرشا فايز كليب نائبة التنسيقية بدائرتها فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التي تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

ومن بين نواب التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، التى تحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، والتواجد دائما بمقر خدمات المواطنين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

وتقدمت النائبة رشا فايز كليب من قبل بطلب إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لسرعة إنهاء الإجراءات المُتعلقة بتوصيل الكهرباء لمبني الوحدة المحلية لقرية بطورس والثلاثين محل التابعين للوحدة المحلية، حتى يتثنى لمُستأجرى الـ 30 محلا، ممارسة أنشطتهم بشكل قانونى، ووجه المحافظ بسرعة توصيل التيار الكهربائى للمواطنين.

كما شاركت النائبة رشا فايز كليب، فى عقد تدريب لمجموعة من أهالى قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، حول كيفية تهيئة المواطنين لثقافة التحول الرقمى، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومحافظة البحيرة ووزارة الإتصالات ووزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، و محمد يوسف نائب رئيس مجلس مدينة أبو المطامير.

وأكدت النائبة رشا فايز كُليب أن إعادة تشكيل وعي المواطنين ليس بالأمر الهين، وأن الأمر يقتضي ثورة تعليمية وتوعوية شاملة لتعزيز قدراتهم على تحقيق ذاتهم، متابعة :"ولذا سوف تتوالي مجموعة من التدريبات خلال الفترات القادمة تستهدف أهالينا بكل مراكز المحافظة".