شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مليشيا حزب الله سبب رئيسي لتفاقم أزمات لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حزب الله أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمات لبنان. وأضافت الخارجية الأمريكية أن أنشطة حزب الله المشبوهة زادت من معاناة اللبنانيين. وأوضحت أن حزب الله يهتم بمصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح اللبنانيين. يأتي هذا في ظل الأزمة التي تعيشها لبنان، والتي كشفها وزير الخارجية اللبناني أن الحكومة أصبحت عاجزة أمام مليشيا حزب الله. وكانت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، قد فاقمت الأزمة، وذلك بسبب إساءته للمملكة، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء جاد لمواجهة عزلة لبنان.

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