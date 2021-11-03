شكرا لقرائتكم خبر عن بهذا الشرط.. «حمدوك» يوافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في تطورات سريعة في المشهد السوداني، وافق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على العودة لقيادة الحكومة. ونقلت وكالة “رويترز” أن حمدوك اشترط للعودة إلى قيادة الحكومة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وكان حمدوك قد تم اقتياده في وقت سابق إلى جهة غير معلومة، مع عدد من وزراء حكومته، وتم الإفراج عنه لاحقاً بضغوط أمريكية.

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