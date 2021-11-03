شكرا لقرائتكم خبر عن "الأردن" يدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية ، وآخرها إطلاق طائرتين مفخختين مسيرتين تجاه مدينة جازان، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.