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"الأردن" يدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المملكة

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الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية ، وآخرها إطلاق طائرتين مفخختين مسيرتين تجاه مدينة جازان، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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