شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة اقتصادية وشيكة بأفغانستان لحظر«طالبان» العملات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت "طالبان" استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة من المحتمل أن تفاقم مشكلة الاقتصاد الذي يعاني أزمة سيولة وسط انتشار الجوع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس.

وبدون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان فعليا من النظام المالي الدولي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم طالبان، القول إنه على الأفغان، بما في ذلك أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، استخدام العملة المحلية في جميع المعاملات ، وذلك من أجل المصالح الوطنية ودعم الوضع الاقتصادي.