انت الان تتابع خبر بالفيديو مدارس عراقية تتجه إلى التذويب والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكثر من 550 طالبا تحولت مدرستهم الحكومية الى اهلية بعد عجز وزارة التربية عن دفع بدل الايجار بحسب اهالي الطلبة

بعد عجز وزارة التربية عن دفع المستحقات المالية كبدل ايجار لمدرسة الاصيل الابتدائية التي تأسست سنة ١٩٦١ يتفاجأ اهالي الطلبة بقرار تذويبها مع باقي المدارس في منطقة الغدير ببغداد



اكثر من 550 طالبا تحولت مدرستهم الحكومية الى اهلية بعد نهاية عقد الايجار ليصبحوا مجبرين على الالتحاق بالمدارس الاخرى لعدم مقدرة الوزراة على نقل الطلاب والكادر التدريسي لبناية اخرى

هذا القرار وبحسب الاهالي تسبب باازدياد الاكتظاظ الطلابي وتعدد الدوام في المدارس التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية والتي اجبرا ابنائهم على الانتقال اليها