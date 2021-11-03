آبي أحمد يوجه رسالة عاجلة إلى الشعب الإثيوبي بعد تهديد العاصمة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة عاجلة إلى الإثيوبيين وذلك بعد تقدم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش أورومو نحو مناطق قرب العاصمة أديس أبابا.

ووصف آبي أحمد تقدم هذه القوات وتلويحها بالزحف نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بـ"المحنة"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة إلى مواطني بلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها إنه يجب على المواطنين الإثيوبيين التعاون مع الجهات الأمنية خلال حالة الطوارئ التي فرضها في وقت سابق الثلاثاء.

وقال آبي أحمد في رسالته: "أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ، وأنه يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".

وأضاف: "يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة ويتم العودة إلى الحياة الطبيعية"، مشيرًا إلى أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقصير فترة المحنة وتوفير وقت للحل".

وكانت إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ ودعت المواطنين لحمل السلاح بعد تحالف قوات تيجراي وجيش أورومو والسيطرة على مدن استراتيجية قرب العاصمة أديس أبابا.