شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: المواطن شريك رئيسى فى القرارات الحكومية وتوعيته ضرورة حتمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أداء وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كان متوازنا في الفترة السابقة، ولم تكن هناك أى اختناقات أو نقص واضح في السلع التموينية، وذلك في إطار مناقشة الاستعداد لمواجهة أزمة ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة بجميع أنحاء العالم، مضيفة أنه في ظل التضخم العالمي من المتوقع أن تتأثر به مصر في بعض السلع ويجب أن تكون هناك خطة مسبقة من وزارة التموين وردود صريحة وواقعية من أجل مواجهة المواطن بها.

وأضافت غادة على أنها وجهت سؤالها خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير وبحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عن خطة الوزارة الفترة المقبلة ومدى تعاملها مع نقص السلع المحتمل، مطالبة بضرورة الحفاظ على السعر العادل والعمل على توفير احتياجات المواطن الغذائية، وأن تكون هناك خطة لنشر الوعي الغذائي من قبل الوزارة، موضحة ضرورة إعلان المعلومات بكل شفافية عن ما هو متوقع في الأزمة العالمية ودرجة تأثرنا بها ودور الوزارة فى حماية حق المواطن البسيط وضمان عدم تضرره، كون المواطن المصرى شريكا استراتيجيا ورئيسيا في جميع قرارات الحكومة، ولكى يقطع الطريق على القنوات والمنصات التى تستهدف نشر الشائعات الخاطئة وإثارة الرأي العام.

وأكدت النائبة غادة علي، أن توفير السلع الغذائية ومواجهة الأزمات الاقتصادية هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، وأن الحكومة ملزمة بالتوفير وحماية الحقوق، والمواطن ملزم بالتعاون وترشيد الاستهلاك ودعم وطنه في الشدائد والأزمات، مؤكدة ثقتها الكبيرة والكاملة في قدرة الدولة المصرية على تخطي تلك الأزمة العالمية، كما تخطت العقبات الاقتصادية من قبل بل لم تتأثر سلبا بأزمة كورونا وكانت مصر من الدول الأعلى في مؤشرات الإنتاج والتصدير خلال الأزمة.

وطالبت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية ودعم القرارات الحكومية، لتخطى الأزمات العالمية المرتقبة بأمان وسلام، وعدم الالتفات للشائعات والصفحات والقنوات التي تروج أخبارا كاذبة أو تحرف من مضمون الأخبار الحقيقة في ظل ما نشهده من تحديات.