شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار فى تنمية الإنسان أبرزها.. 9 أهداف رئيسية لمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمثابة طوق نجاة للمواطنين فى القرى والنجوع، حيث تعمل على تطوير قرى الريف وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتحسين ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين.

ومبادرة حياة كريمة الرامية لتحسين حياة قرابة 60 مليون مواطن مصرى لها 9 أهداف، أبرزهم الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادي والبيئى للأسر المستهدفة، وتتمثل أهداف مبادرة حياة كريمة في التالي:

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وزيادة الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.