عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق يسفر عن خسائر مادية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ

شنت القوات الجوية الإسرائيلية عدوانا بالصواريخ استهدف إحدى النقاط في ريف دمشق ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله "صباح اليوم نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت قوات الدفاع الجوي السورية تصدت قبل أيام لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط بريف دمشق أدى إلى إصابة جنديين وأوقع أضرارا مادية، وتواصل إسرائيل استهداف مواقع في الأراضي السورية مسببة خسائر بشرية ومادية لا سيما بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.