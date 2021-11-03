وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد كوري جنوبي مجالات التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدا من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية (المعنية بملف التنمية المحلية) برئاسة كيم سونجسو، المسئول المعني بشئون التعاون الإداري والمحلي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلين للسفارة الكورية بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على تقديم خالص التعازي باسم الحكومة المصرية والشعب المصري للوفد الكوري في وفاة الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية (روه تاى وو)، وقدم رئيس الوفد الكوري الشكر للواء محمود شعراوي على هذه اللفتة الطيبة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين والقيادتين في كل من القاهرة وسول.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي ملامح الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في متابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات في مختلف المجالات الخدمية والتنسيق مع باقي الوزارات، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المحلية و التخطيط المحلي وتنمية الموارد وتحسين الخدمات بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية وإعداد صف ثان في المحليات بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين في هذا المجال عن طريق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومركز كوريا لتنمية قدرات القادة الحكوميين المحليين.

كما تناول اللواء محمود شعراوي، تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير الريف المصري للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة.

وأشار شعراوي إلى أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف تغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات بالقرى المستهدفة.

وتعتبر المبادرة أكبر مبادرة تنموية في تاريخ الدولة المصرية من حجم المخصصات المالية وعدد المستفيدين لتغيير وجه الريف المصري تنموياً بشكل أفضل.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الحكومة بتوفير برامج تدريبية للعاملين المحليين المعنيين بمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري لضمان الحفاظ على الأموال التي ستنفقها الدولة في المشروعات المنفذة و استدامتها والصيانة والتشغيل بصورة جيدة.

كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات حيث رحب الوزير بإمكانية تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية في هذا المجال الحيوي للدولة المصرية وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في قرى برنامج تطوير الريف المصري وباقي المحافظات لتمكينهم اقتصاديا، لافتا إلى ترحيب الوزارة بأي خبرات خاصة بتطوير قدرات صندوق التنمية المحلية وتطوير قدرات برنامج "مشروعك" من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية في ميكنة الخدمات المقدمة وتحسينها.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد الكوري عن استعداد وزارة الداخلية والسلامة لتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات التدريب وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سريعة وإلكترونية وتبادل الخبرات الممكنة لتحقيق مصلحة الشعبين.

وأكد كيم سونجسو على الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون والاستفادة من التجربة التنموية بكوريا الجنوبية.

وأشاد كيم سونجسو بالتطوير والنهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين فيما يخص برنامج تطوير الريف المصري بما يحقق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية لهذا المشروع الضخم والتي تنفذها الحكومة المصرية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين لدراسة إعداد مذكرة للتعاون تضم عددا من الملفات الحيوية والمهمة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات وبعض الأفكار والموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع للبدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.