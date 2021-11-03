تراجع طفيف لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

افتتح المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف بنحو 0.05% عند مستوى 11670 نقطة، خلال أول ربع ساعة للتداولات.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.93%، إلى مستوى 11676 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، بينما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 10 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 16.7 مليون جنيه.