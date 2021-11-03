زيادة الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار العملات العربية استقرارها، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي قرشًا، في البنك الأهلي، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي قرشا واحدا، ليسجل اليوم 49.38 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع مقابل 49.38 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني، 39.70 جنيه للشراء و40.89 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الأردني عند 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.