مقتل قيادي كبير من طالبان بهجوم لـ”داعش” في كابل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 9:40 صباحًا

أعلن مسؤولون في حركة طالبان عن مقتل القيادي العسكري في الحركة ، حمد الله مخلص، في هجوم لتنظيم “داعش” على مستشفى في كابل أمس وأسفر عن مقتل 25 شخصا آخرين.

وحمد الله مخلص العضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان “بدري 313″، هو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في أفغانستان في منتصف آب/اغسطس.

وقال المسؤول في الجهاز الإعلامي في حركة طالبان “عندما وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع مولوي حمد الله (مخلص) قائد وحدة كابل إلى المكان فورا”.

وأضاف “حاولنا منعه لكنه ضحك واكتشفنا لاحقا أنه استشهد في القتال في المستشفى”.

وبدأ الهجوم عندما فجر انتحاري عبوات كان يحملها قرب مدخل المستشفى قبل ان يقتحم مسلحون المكان.

وفي إطار الرد على الهجوم، نشرت حركة طالبان قواتها الخاصة على سطح المبنى.

وفي بيان نشرته قنواته على منصة تلغرام أعلن تنظيم الدولة أنّ “خمسة من مقاتلي الدولة الإسلامية نفّذوا هجومًا منسّقًا متزامنًا” على مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في كابل.

وأوضح البيان أن أحد المقاتلين فجّر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم مقاتلون آخرون المنشأة ويفتحوا النار”.

ويأتي الهجوم بعد سلسلة من التفجيرات نفذها التنظيم، الذي برز باعتباره أكبر تهديد لسيطرة “طالبان” على أفغانستان.