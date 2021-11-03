شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلزام بعض الوزارات التعامل باللغة العربية.. الـ«ميل فاي» يثير جدلاً بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

تباينت ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وذلك بعد اعتماد وزارتي العمل والرياضة بالبلاد تعريب التعامل داخل قطاعاتها، وإلزامها باللغة العربية في المخاطبات الرسمية.

وعقب اعتماد القرار كتب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات عن كيفية تسمية نوع من الحلوى الفرنسية باللغة العربية.

وكتب أحد النشطاء على مواقع التواصل: على شبكات التواصل “في إطار مقاطعة اللغة الفرنسية كيف نسمي الميل فاي باللغة العربية”.

وعلق آخر: “من يتساءل عن كيفية تسميته باللغة العربية، يتساءل أيضا عن تسمية الزلابية والمقروط كيف يتم تسميتها بالفرنسية”.

وعلق آخر: “تسمية ميل فاي بالعربية.. سؤال سمج يقطر ثقلا ممزوجا بذل واحتقار للذات وجهل بالفرق بين وظيفة اللغات وتوظيف اللغات”.

وتساءل قائلا : “وهل تسميته ميلفاي تمنعنا حق المطالبة بتحييد اللغة الفرنسية المتهالكة من الإدارة والإعلام والحياة اليومية للجزائريين”.

وتعرف “الميل فاي” باسم نابليون أو نابوليتين، وهي حلوى فرنسية، حيث يتم استهلاكها بشكل منتظم في الجزائر، والمغرب وتونس وليبيا.