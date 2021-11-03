الدفاع تنشر رابط أستمارة تحويل المنتسبين العسكريين إلى الصفة المدنية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "على المنتسبين العسكريين من حملة شهادة البكلوريوس فما فوق، الراغبين بالتحويل من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية، الدخول على الرابط المرفق ادناه لملئ استمارة التحويل اعتباراً من يوم الاربعاء ٣ تشرين الثاني ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشرة، ولغاية يوم الثلاثاء ٢٣ تشرين الثاني 2021".وأضاف، إنه "سيتم غلق الاستمارة في تمام الساعة ٣ ظهراً، مبينا إنه سيتم تفعيل رابط الاستمارة الساعة ١٢ ظهراً".

وأوضح البيان، ان "الرابط يعمل على شبكة وزارة الدفاع العراقية "IDN.

وأدناه رابط الاستمارة:

Http://192.168.19.186:9095