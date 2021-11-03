ارتفاع حالات التسمم الغذائي في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اكدت دائرة صحة ميسان، اليوم الاربعاء، أن حالات التسمم التي رصدت في ميسان أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض، فيما أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.

وقال مدير قسم العمليات غزوان مجيد كاظم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت 444 حالة تسمم غذائي، إلى الان أغلبهم خرج من المستشفى وان الاعراض هي مغص معوية واسهال وتقيئ، وهي أعراض بسيطة الى متوسطة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة"، لافتا الى ان "عدد الراقدين حاليا 14 في ردهات مستشفى الشهيد الصدر واثنان منهم في مستشفى الطفل".



وأضاف، أنه "لجان للتحري الوبائي مستمره لمعرفة الأسباب"، مشيرا الى ان "هنالك فرقاً مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة وفرق التحري الوبائي، قامت باخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة فيها وفحص الأشخاص العاملين، وأخضاع العينات للتحليل المختبري وبأنتظار النتائج".

