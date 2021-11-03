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أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لليوم الاربعاء، في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
في بغداد:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم:

سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار


وفي الجنوب:

سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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