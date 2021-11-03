انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لليوم الاربعاء، في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار
وفي الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم:
سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار
وفي الجنوب:
سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار