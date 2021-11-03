شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": الاستراتيجية الوطنية تعمل على تعزيز كافة الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية وكل ما يتلازم مع الدستور، وكذلك الجهود الوطنية في هذا الشأن، مضيفا أن الاستراتيجية نتاج لجهد وطنى ومشاورات طويلة لبلورة رؤية متكاملة لتطوير المنظومة.

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات له، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس الصورة الحقيقية لتوجهات الدولة المصرية بشأن تعزيز كافة الجهود لمزيد من التقدم فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية وتوجهات، حيث تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بقطاع حقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور على رأسها الحقوق المدنية والسياسية والفئات المختلفة، وذلك وصولا لإحراز تقدم بالتطوير التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات.

وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن هناك إرادة حقيقه واقعية ومنهج واستراتيجية تهدف إلى تبني مزيدا من الالتزام بكفالة حقوق الإنسان بجميع نواحيها سواء المتعلقة بحقوق الفرد أو حقوق المجتمع المصرى بلا تمييز، مطالبا منظمات المجتمع المدنى تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والمتمثلة في الاستراتيجية الوطنية من أجل مجتمع مصرى إنسانى يحظى بكافة الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والدستورية والقوانين المصرية.