11 قتيلا في انهيار أرضي جنوب كولومبيا.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

لقي 11 شخصا حتفهم في انهيار أرضي بإقليم نارينو الكولومبي القريب من الحدود مع الإكوادور، فيما أصيب أو فقد 10 آخرون.



وذكرت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا في رسالة عبر تويتر، الثلاثاء، أن الانهيار الأرضي الذي أعقب هطول أمطار غزيرة وقع في بلدية ماياما الريفية ودمر مبنيين.

وأضافت أن الانهيار الأرضي خلف كذلك عشرة مصابين فيما لا يزال نحو 15 إلى 20 في عداد المفقودين.

وعُلقت عمليات الإنقاذ لاحتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار على أن تستأنف صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

والانهيارات الأرضية شائعة في كولومبيا ذات الطبيعة الجبلية، وخاصة خلال موسم الأمطار وفي المناطق التي تُبنى فيها مساكن عشوائية وطرق ضيقة على سفوح تلال الأنديز التي أزيلت منها الغابات.