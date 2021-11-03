شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات الطيران من مطار موسكو.. روسيا تعلن «الخطر الأصفر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أجبر ضباب موسكو السلطات على إلغاء الطيران في مطارات موسكو، وأعلنت السلطات مستوى الخطر الأصفر، بسبب انتشار الضباب الكثيف الذي أثر على بعض الأنشطة وتأثير الضباب على الرؤية الأفقية في العاصمة الروسية موسكو.

وقررت السلطات إلغاء أو تأجيل أكثر من 200 رحلة جوية في 3 مطارات بالعاصمة الروسية موسكو حيث ألغيت رحلات في مطارات «فنوكوفو» و«دوموديدوفو» و«شيريميتيفو» صباح أمس، وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي غطى سماء العاصمة، وتسبب في حجب الرؤية، بحسب “روسيا اليوم”.

وتأجلت 64 رحلة وإلغيت 5 رحلات أخرى، في مطار «فنوكوفو»، بينما شهد مطار «دوموديدوفو» تأجيل 60 رحلة، وألغت سلطات المطار 14 رحلة أخرى، وتأجلت 51 رحلة وألغيت 15 رحلة أخرى في مطار «شيريميتيفو».