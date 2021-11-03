اخبار العالم

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرتين مفخختين تجاه جازان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرتين مفخختين تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان.

وحذر البرلمان العربي في بيان له الليلة، من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكداً تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا