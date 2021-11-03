شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون كتاب في افتتاح معرض «الشارقة الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، أمس، معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين في معرض الشارقة الدولي، تحت شعار "هنا.. لك كتاب".

ويتضمن المعرض 15 مليون كتاب لأكثر من 1632 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا من 83 دولة، إضافة إلى تنظيم أكثر من ألف ندوة وورشة إبداعية وعرض وأمسية وحوار منها 440 فعالية ثقافية و355 فعالية وعرضًا وورش عمل تتناول مواضيع متنوعة تخص الأطفال بمشاركة متخصصين من 9 دول واختيرت إسبانيا ضيف شرف الدورة.