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مصر تسجل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة المصرية امس عن تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي على حسابها عبر "تويتر" أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18769، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 332889.

 

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 60 وفاة و951 إصابة بالفيروس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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