شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية امس عن تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي على حسابها عبر "تويتر" أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18769، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 332889.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 60 وفاة و951 إصابة بالفيروس.