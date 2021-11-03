رئيس الوزراء البريطاني يدعو لاحترام قرار شي جين بينغ وبوتين بعدم حضور قمة غلاسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى احترام قرار الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين عدم حضور المؤتمر حول المناخ في غلاسكو.



وقال جونسون تعليقا على عدم حضور الرئيس الصيني، "إنه لم يرغب في الحضور بسبب الوباء. وأنا احترم هذا القرار. والوضع ذاته مع فلاديمير بوتين".

وأشار جونسون إلى أنه على الرغم من عدم حضور شي جين بينغ، كانت الصين ممثلة بوفد كبير عالي المستوى، وأن الصين بدأت بمشاركة فعالة أكثر في الجهود لمحاربة التغير المناخي.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه كلمة مصورة إلى المشاركين في ندوة حماية الغابات التي عقدت في إطار القمة، معبرا عن ثقته بأن الإعلان حول حماية الغابات، الذي تم تبنيه في غلاسكو، سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس حول المناخ بشأن تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

يذكر أن مؤتمر أطراف الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ بدأ بالعمل يوم الأحد الماضي في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، ومن المقرر أن يستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وتشارك فيه وفود نحو 200 دولة، ويمثل نحو 120 منها زعماء الدول ورؤساء الحكومات.