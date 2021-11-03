جو بايدن يشيد بـ"نقطة تحول" في المعركة ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"نقطة تحول" في المعركة ضد فيروس كورونا مع انطلاق تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما.



وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، إنّ تطعيم الأطفال "سيسمح للأهالي بوضع حدّ لشهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمّتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس".

ويأتي ذلك بعدما سمحت السلطات الصحية الأمريكية، ببدء إعطاء الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما لقاح فايزر-بايونتيك، بعدما أعطت موافقتها النهائية على استخدامه لهذه الفئة العمرية، ما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من مكافحة جائحة كورونا.

وبعد أيام من الحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء (إف دي إيه)، تمت الموافقة على اللقاح من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في تلك الفئة العمرية.

كان خبراء أمريكيون صوتوا، في وقت سابق، لصالح تلقي الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

ويشكل رأي هؤلاء الخبراء محطة أساسية في آلية الترخيص في الولايات المتحدة، إذ نادراً ما تخالفه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبما أن تصويت الإدارة جاء متماشياً مع رأي اللجنة الاستشارية، سيصبح اللقاح متاحاً للأطفال من هذه الفئة العمرية.

وتضم اللجنة الاستشارية علماء مستقلّين (خبراء في الأمراض المعدية وعلماء متخصصون في المناعة وفي طبّ الأطفال)، وهي أجرت تقييماً للمعطيات التي جمعتها فايزر والسلطات الصحية.

وفي نهاية المحادثات التي عقدتها اللجنة وبُثّت مباشرةً على الإنترنت، صوّت أعضاؤها لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً اللقاح، معتبرين أن فوائده تطغى على مخاطرة (17 صوتوا لصالح تلقيح الأطفال فيما امتنع عضو واحد).

ويُفترض أن يطمئن السماح بتلقيح الأطفال، عدداً كبيراً من الأهل القلقين خصوصاً من عودة التلاميذ إلى المدارس.

وسُجلت في صفوف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً أكثر من 1.9 مليون إصابة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وأُدخلت أكثر من 8300 حالة من بينها إلى المستشفى وتوفي قرابة مئة طفل.

لدعم طلب الترخيص، قدّمت "فايزر" نتائج تجربة سريرية أثبتت فعالية بنسبة 90.7% للقاحها للوقاية من أنواع المرض التي تُسبب عوارض لدى الأطفال بين 5 و11 عاماً.

وتمّ تحديد العيار بـ10 ميكروجرام في كلّ حقنة (على أن يُعطى بجرعتين بفارق ثلاثة أسابيع بينهما)، مقابل 30 ميكروجرام للفئات الأكبر سناً.