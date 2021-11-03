شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الغرامات.. "خارجية النواب" تناشد المصريين المغتربين بتجديد جوازات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، جموع المصريين المقيمين خارج البلاد "المغتربين" سرعة البدء فى إجراءات تجديد جواز السفر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الجواز بمدة كافية، نظرا للظروف الحالية والإجراءات الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك تجنبا للتأخير ولإعطاء فرصة للقنصليات لاتخاذ إجراءات التجديد نظرا للضغط الشديد الواقع عليها حاليا.

وشدد كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية تجديد جوازات السفر مبكرا حتى نتجنب أمور سلبية كبيرة قد تصل إلى إلغاء الإقامات.

وقد ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

واتفق النواب مع السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج على أهمية التعاون من أجل سرعة إنهاء كل المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج.

ورصد نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أبرز المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج، والتى تتلخص فى إساءة موظفى القنصليات للمصريين عند التعامل، ونقص أعداد القنصليات فضلا عن قلة عدد الموظفين فى القنصليات.

وأوصى النواب، بالعمل على توثيق عقود العمل للعمال فى الخارج، وعدم تأخير شهادات الميلاد والوفاة للمغتربين، كما أوصوا بسرعة زيادة أعداد الموظفين فى القنصليات.