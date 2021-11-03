شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح لكبار السن بالمشاركة فى برامج التعليم المستمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "للمسين الحق في المشاركة ببرامج التعليم المستمر وتعليم الكبار" هذا هو نص المادة 27 من شروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، ليصبح "الحق في التعليم" من الحقوق الأساسية لكبار السن.

وتلزم المادة 28 من مشروع القانون الدولة بتمكين المسن من المشاركة في برامج التدريب والتأهيل، وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

وتنص المادة 29 من مشروع القانون على أن تلتزم الدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيليهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم فى دمجهم بالمجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وجدير بالذكر أنه في الباب الرابع من نفس مشروع القانون المعنون بـ"الحق في الرعاية الصحية" المادة 21 تقول :" للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن المعوز وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.