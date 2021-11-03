فولوديمير زيلينسكي: أمريكا ستواصل دعم وحدة أراضينا

محمد الفلاح - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء محادثة مع نظيره الأمريكي جو بايدن حول "الوضع الأمني" في شرق أوكرانيا.



وكتب زيلينسكي في تغريدة "ستواصل الولايات المتحدة دعم وحدة أراضينا والإصلاحات في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه التقى بايدن على هامش مؤتمر "كوب 26" في غلاسكو.

وفي رده على ما نشر في الصحافة الأمريكية حول التحركات الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن هذه المقالات "رديئة" ولا ينبغي إعارتها الاهتمام، لكنه لم ينف صراحة هذه التحركات، مشيراً إلى أن موسكو تحتفظ بالحق في نقل قواتها حسب إرادتها.

وتابع أن روسيا "ستواصل اتخاذ التدابير لضمان أمنها"، مشيراً إلى أن النزعات "التوسعية والعدوانية" حول أراضيها "ولا سيما من جانب الحلف الأطلسي".

وتشهد دونباس، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، منذ 2014 حرباً مع الانفصاليين الموالين أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

وبعد هدنة تم التوصل إليها خلال النصف الثاني من العام 2020، عادت الاشتباكات منذ بداية العام بين قوات كييف، والانفصاليين الذين تُعتبَر روسيا الداعم العسكري والمالي لهم.

في أبريل/ نيسان الماضي، أبدى الغربيون قلقهم جراء تعزيزات عسكرية روسية على طول الحدود مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف من حدوث تصعيد.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم كشف هويته، إن هذه التحركات حصلت في الواقع، لكنها أقل أهمية مقارنة بالتحركات التي تمت في المنطقة نفسها، وأثارت قلق المجتمع الدولي في أبريل/ نيسان، وأضاف لوكالة فرانس برس، أن التحركات الحالية أكثر بُعدا عن الحدود أيضا.