هجوم صاروخي إسرائيلي على منطقة في ريف دمشق

محمد الفلاح - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن إسرائيل شنت هجوما جويا بعدد من الصواريخ على منطقة في ريف دمشق، وأسفر عن خسائر مادية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: استهدفت إسرائيل فجر اليوم الأربعاء بعدد من الصواريخ إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاطا محيطة به في منطقة تدمر.

وأكدت وكالة الأنباء السورية، تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية جنوب مدينة تدمر، مشيرة إلى أن الأهداف المعادية كانت قادمة من جهة التنف، لكنها لم تكشف أي تفاصيل إضافية.