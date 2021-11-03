شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي يتهم أستراليا بالخداع بشأن صفقة الغواصات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السفير الفرنسي لدى أستراليا جان بيير تيبو اليوم الأربعاء إن كانبيرا تصرفت بخداع عندما ألغت فجأة عقدا بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات.

وأضاف لوسائل الإعلام في كانبيرا "الخداع كان متعمدا... ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقا مشتركا بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التي تم التعامل بها كانت طعنة في الظهر".

وألغت أستراليا في سبتمبر أيلول اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لصنع غواصات تقليدية، واختارت بدلا من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.